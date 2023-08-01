Объектив Nikon AF-S 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR - с.н. 273916 (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00069623
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n056
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости корпуса , местами до металла отслоилась краска, отсутствует резиновое кольцо обода объектива перед внешней линзой.
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Описание
Код товара: 134623
Тип объектива
телеобъектив
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Nikon F
Мин. фокусное расстояние
80 мм
Макс. фокусное расстояние
400 мм
Диафрагма
f/4.5
Функции
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, приоритет автофокуса, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости корпуса , местами до металла отслоилась краска, отсутствует резиновое кольцо обода объектива перед внешней линзой.
s\n: 273916
Комплектация: передняя и задняя крышки, лапка.
Гарантия 90 дней.