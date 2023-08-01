Описание

Код товара: 134623

Тип объектива

телеобъектив

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Nikon F

Мин. фокусное расстояние

80 мм

Макс. фокусное расстояние

400 мм

Диафрагма

f/4.5

Функции

автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, приоритет автофокуса, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости корпуса , местами до металла отслоилась краска, отсутствует резиновое кольцо обода объектива перед внешней линзой.

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: 273916

Комплектация: передняя и задняя крышки, лапка.

Гарантия 90 дней.