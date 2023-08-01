Описание

Код товара: 134622

Телескопический зум-объектив формата FX с фокусным расстоянием 80–400 мм (120–600 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX).

Превосходные оптические характеристики: четыре элемента из стекла ED (со сверхнизким рассеиванием) и один из стекла Super ED помогают устранить хроматическую аберрацию и оптические цветовые дефекты, которые могут возникнуть при использовании больших фокусных расстояний.

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat: великолепно уменьшает двоение изображения и появление бликов даже при контровом освещении.

Система подавления вибраций VR с поддержкой режимов «Обычный», «Активный» и «Со штатива». Минимизирует эффект дрожания фотокамеры и позволяет использовать выдержки на четыре ступени длиннее обычных.

Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку.

Три режима фокусировки: A/M (автофокусировка с ручной донастройкой, приоритет АФ), M/A (автофокусировка с ручной донастройкой, приоритет ручной настройки) и M (ручная фокусировка).

АФ с телеконвертором: АФ работает даже тогда, когда к f/8-совместимой фотокамере присоединен 1,4-кратный телеконвертор.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-. Царапинки, потертости на корпусе, микроцарапинки на передней линзе, пыль внутри.

Комплектация: крышки, штативное крепление, 227482.

Гарантия 90 дней.