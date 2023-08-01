Объектив Nikon AF-S 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR - с.н. 218902 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069621
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n054
Причина уценки:
Потертости на корпусе, байонете, пыль внутри
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Описание
Код товара: 134621
Телескопический зум-объектив формата FX с фокусным расстоянием 80–400 мм (120–600 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX).
Превосходные оптические характеристики: четыре элемента из стекла ED (со сверхнизким рассеиванием) и один из стекла Super ED помогают устранить хроматическую аберрацию и оптические цветовые дефекты, которые могут возникнуть при использовании больших фокусных расстояний.
Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat: великолепно уменьшает двоение изображения и появление бликов даже при контровом освещении.
Система подавления вибраций VR с поддержкой режимов «Обычный», «Активный» и «Со штатива». Минимизирует эффект дрожания фотокамеры и позволяет использовать выдержки на четыре ступени длиннее обычных.
Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку.
Три режима фокусировки: A/M (автофокусировка с ручной донастройкой, приоритет АФ), M/A (автофокусировка с ручной донастройкой, приоритет ручной настройки) и M (ручная фокусировка).
АФ с телеконвертором: АФ работает даже тогда, когда к f/8-совместимой фотокамере присоединен 1,4-кратный телеконвертор.
Переключатель предела фокусировки: «FULL» (Полный) и «∞–6 м» (От бесконечности до 6 м), уменьшающий время фокусировки при съемке с расстояний определенного диапазона.
Блокировка корпуса объектива (при сложенном корпусе в положении 80 мм) предотвращает выдвижение корпуса под действием силы тяжести, когда объектив не используется.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 ( потертости на корпусе, байонете, пыль внутри)
Комплектация: Крышка передняя, задняя.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.