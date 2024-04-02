Описание

Код товара: 139618

Объектив AF-S VR 70-300 f/4,5-5,6G IF-ED — это высококачественный супертелеобъектив, который соответствует требованиям фотографов, использующих и цифровые, и зеркальные фотокамеры формата 35 мм. Объектив предлагает 4,3-кратный зум с диапазоном фокусных расстояний 70–300 мм (105–450 мм для цифровых зеркальных фотокамер Nikon формата DX). Он оборудован элементами из стекла ED (стекло со сверхнизкой дисперсией), обеспечивающими превосходное качество. Объектив также оборудован системой подавления вибраций Nikon второго поколения (VR II), которая позволяет производить съемку с рук, стабилизируя изображения точно также, как использование выдержки на 4 ступени короче по сравнению с обычным объективом (на основании тестирования производительности, проведенного компанией Nikon). Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) и система внутренней фокусировки (IF) обеспечивают быструю и тихую фокусировку, а диафрагма с девятью скругленными лепестками придает объектам, не попадающие в зону резкости, размытость, которая создает естественный, гармоничный фон.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Полный комплект без коробки

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения