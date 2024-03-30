Описание

Объектив Nikon AF-S 70-300mm f/4.5-5.6G ED VR - это универсальный телеобъектив, который подходит для различных видов фотографии, таких как портреты, пейзажи, спорт и даже съемка дикой природы. Телеобъектив позволяет вам снимать объекты на значительном удалении с высоким уровнем детализации.

Ключевые особенности:

Диапазон фокусных расстояний 70-300мм: Позволяет вам захватывать объекты как на среднем расстоянии, так и на большом удалении, делая его отличным выбором для разнообразных сцен.

Технология стабилизации изображения VR: Снижает эффект дрожания камеры при съемке на больших фокусных расстояниях или в условиях недостаточного освещения, обеспечивая более четкие и резкие снимки.

Система автофокусировки Silent Wave Motor (SWM): Обеспечивает быструю, плавную и бесшумную работу автофокуса, что особенно важно при съемке видео или событий, где важно не привлекать лишнего внимания шумом фокусировки.

Компактный и легкий дизайн: Для телеобъектива с таким диапазоном фокусных расстояний он остается довольно компактным и легким, что делает его удобным для переноски и использования в полевых условиях.

Суммируя, объектив Nikon AF-S 70-300mm f/4.5-5.6G ED VR - это отличный выбор для любителей фотографии, желающих расширить свои творческие возможности и захватить удивительные моменты на больших расстояниях с высоким качеством изображения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, линзы без царапин, пыль внутри присутствует, царапинки на корпусе.

Комплектация: чехол, крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.