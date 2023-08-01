Описание

Код товара: 134619

Высокопроизводительный телескопический зум-объектив для использования с зеркальными фотокамерами формата FX.

Благодаря постоянной диафрагме f/4 и универсальному фокусному расстоянию 70–200 мм этот объектив идеально подходит для съемки путешествий, различных событий, дикой природы и даже спортивных мероприятий.

Система подавления вибраций, разработанная компанией Nikon, позволяет вести съемку с рук с использованием выдержек на четыре ступени длиннее обычных и получать исключительно резкие изображения. Превосходная оптическая конструкция обеспечивает потрясающе высокое разрешение и контраст при съемке в самых разных условиях.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 ( Потертости на корпусе, растянута резинка кольца зуммирования)

Комплектация: Крышка передняя, задняя

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.