Объектив Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR с.н. 82001655 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069619
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n052
Причина уценки:
Потертости на корпусе, растянута резинка кольца зуммирования
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Описание
Код товара: 134619
Высокопроизводительный телескопический зум-объектив для использования с зеркальными фотокамерами формата FX.
Благодаря постоянной диафрагме f/4 и универсальному фокусному расстоянию 70–200 мм этот объектив идеально подходит для съемки путешествий, различных событий, дикой природы и даже спортивных мероприятий.
Система подавления вибраций, разработанная компанией Nikon, позволяет вести съемку с рук с использованием выдержек на четыре ступени длиннее обычных и получать исключительно резкие изображения. Превосходная оптическая конструкция обеспечивает потрясающе высокое разрешение и контраст при съемке в самых разных условиях.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 ( Потертости на корпусе, растянута резинка кольца зуммирования)
Комплектация: Крышка передняя, задняя
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.