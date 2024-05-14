Описание

Код товара: 140606

Профессиональный телеобъектив с увеличением, быстрой диафрагмой, подавлением вибраций и нанокристаллическим покрытием. Отличается первоклассным уровнем резкости по всему кадру и быстрым, тихим автофокусом, что позволяет делать чрезвычайно четкие изображения при любом освещении. Всепогодный корпус на основе магниевых сплавов, соответствующий требованиям искушенных профессионалов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый

Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения