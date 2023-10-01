Описание

Код товара: 135619

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)

Фокус: Автофокус

Число лепестков диафрагмы - 9 (скругленное отверстие диафрагмы)

Система: Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX)

Установочный размер фильтра - 77 мм

Год начала производства: 2003

Год окончания производства: 2009

Оптическая схема: 22 элемента в 18 группах (включая 6 элементов из стекла ED, 1 флюоритовый элемент и 1 элемент HRI, а также элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat или фторсодержащим покрытием)

Особенности: Ультразвуковой мотор, Стабилизатор

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR - длиннофокусный объектив с переменным фокусным расстоянием, постоянной светосилой и оптическим стабилизатором для фотоаппаратов системы Nikon F. Имеет ультразвуковой мотор, обеспечивающий быструю и бесшумную автофокусировку.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-. Царапины на корпусе, пыль внутри, царапинка на передней линзе.

Комплектация: Крышки, бленда. sn:201684;

Гарантия 90 дней.