Объектив Nikon AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR - с.н. 201684 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070619
Артикул : б/у-Nik 2023-10-008
Причина уценки:
Царапины на корпусе, пыль внутри, царапинка на передней линзе.
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Описание
Код товара: 135619
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)
Фокус: Автофокус
Число лепестков диафрагмы - 9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Система: Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX)
Установочный размер фильтра - 77 мм
Год начала производства: 2003
Год окончания производства: 2009
Оптическая схема: 22 элемента в 18 группах (включая 6 элементов из стекла ED, 1 флюоритовый элемент и 1 элемент HRI, а также элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat или фторсодержащим покрытием)
Особенности: Ультразвуковой мотор, Стабилизатор
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR - длиннофокусный объектив с переменным фокусным расстоянием, постоянной светосилой и оптическим стабилизатором для фотоаппаратов системы Nikon F. Имеет ультразвуковой мотор, обеспечивающий быструю и бесшумную автофокусировку.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-. Царапины на корпусе, пыль внутри, царапинка на передней линзе.
Комплектация: Крышки, бленда. sn:201684;
Гарантия 90 дней.