Описание

Код товара: 135617

Тип объектив

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 70 мм

Макс. фокусное расстояние 200 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 1.1 м

Минимальный угол обзора 12.2 град.мин

Максимальный угол обзора 34.2 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 18

Число элементов 22

Размеры и вес

Диаметр 88.5 мм

Длина 202.5 мм

Вес 1430 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

#201683

Состояние : 4

Комплектация: задняя крышка, лапка

Гарантия 90 дней.