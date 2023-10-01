Объектив Nikon AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR - с.н. 201683 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070617
Артикул : б/у-Nik 2023-10-006
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости корпуса, маленькие не глубокие царапинки на передней линзе, НЕТ передней крышки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135617
Тип объектив
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 70 мм
Макс. фокусное расстояние 200 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 1.1 м
Минимальный угол обзора 12.2 град.мин
Максимальный угол обзора 34.2 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 18
Число элементов 22
Размеры и вес
Диаметр 88.5 мм
Длина 202.5 мм
Вес 1430 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
#201683
Состояние : 4
Комплектация: задняя крышка, лапка
Гарантия 90 дней.