Описание

Код товара: 134617

Непревзойденный светосильный объектив формата FX с большой светосилой f/1,4 и фиксированным фокусным расстоянием 58 мм.

Созданный для работы с максимальной диафрагмой, этот объектив позволяет получать изображения невиданного ранее качества.

Уникальное фокусное расстояние 58 мм — это дань легендарному объективу Noct-NIKKOR от компании Nikon, а принципиально новая оптическая конструкция обеспечивает резкость, контраст и разрешение потрясающего уровня.

Объектив AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G позволяет получать превосходные изображения во время съемки ночных сюжетов с точечными источниками света, например огнями большого города, которые получаются идеально круглыми даже по краям кадра. Кроме того, благодаря идеально равномерному боке без грубых переходов этот объектив также превосходно подходит для съемки портретов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - (Потертости на корпусе, байонете)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00