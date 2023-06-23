Nikon AF-S 55-200mm f/4-5.6G DX (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068268
Артикул : б/у-КП32 К 2023-06-23
Причина уценки:
4, царапины на бленде, мелкие потертости, бытовые загрязнения.
4 200 ₽
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Описание
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Байонет Nikon F
Мин. фокусное расстояние 55 мм
Макс. фокусное расстояние 200 мм
Диафрагма f/4
Автоматическая фокусировка есть
Функции внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальное расстояние фокусировки 1.1 м
Код товара: 133268
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, царапины на бленде, мелкие потертости, бытовые загрязнения.
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, царапины на бленде, мелкие потертости, бытовые загрязнения.
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.