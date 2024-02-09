Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073338
Артикул : б/у-БУМ К 2024-02-09
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Фокусное расстояние объектива 50 мм
Прибл. 72 x 52,5 мм
Вес Прибл. 185 г
Принадлежности в комплекте поставки
Передняя защитная крышка объектива LC-58 диаметром 58 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-4, байонетная бленда HB-47
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.