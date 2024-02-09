Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073338 Артикул : б/у-БУМ К 2024-02-09

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Фокусное расстояние объектива 50 мм Прибл. 72 x 52,5 мм Вес Прибл. 185 г Принадлежности в комплекте поставки Передняя защитная крышка объектива LC-58 диаметром 58 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-4, байонетная бленда HB-47 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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