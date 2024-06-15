Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076493
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-15/4
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации на корпусе.
10 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141493
Фокусное расстояние: 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки: 0.45 м
Число лепестков диафрагмы: 7
Крепление: Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра: 58 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.
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