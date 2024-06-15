Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076493 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-15/4

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Описание Код товара: 141493 Фокусное расстояние: 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.45 м

Число лепестков диафрагмы: 7

Крепление: Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра: 58 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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