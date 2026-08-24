Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4) (б/у)

  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 4)
Код товара:УТ-00096746
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-24/7

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации, пыль в линзоблоке.
Пробег:
S/n: 3015316
Комплектация:Передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.