Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075896
Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-24
Причина уценки:
незначительные бытовые загрязнения
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
стандартный объектив с постоянным ФР
крепление F, встроенный мотор
автоматическая фокусировка
минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
размеры (DхL): 72x52.5 мм
вес: 185 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка, бленда, чехол
Гарантия 90 дней.
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