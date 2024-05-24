Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075896 Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-24

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные бытовые загрязнения Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание стандартный объектив с постоянным ФР

крепление F, встроенный мотор

автоматическая фокусировка

минимальное расстояние фокусировки 0.45 м

размеры (DхL): 72x52.5 мм

вес: 185 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5 Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка, бленда, чехол Гарантия 90 дней.

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