Описание

Nikon AF-S 50mm f/1.4G - это высококачественный стандартный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, предназначенный для камер Nikon. С максимальным диафрагменным числом f/1.4 он идеально подходит для создания изображений с эффектным размытием фона и отличной передачей деталей. Этот объектив отличается высокой четкостью изображения, даже при съемке в условиях недостаточного освещения, и обеспечивает превосходное качество фотографий. Компактный дизайн делает его удобным в использовании и идеальным для повседневной съемки.

Вес — примерно 280 г;

Диаметр резьбы для фильтра — 58 мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, небольшое изменение цвета резинок корпуса.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 14 дней.