Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.4G (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073922
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Небольшое изменение цвета резинок корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Nikon AF-S 50mm f/1.4G - это высококачественный стандартный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, предназначенный для камер Nikon. С максимальным диафрагменным числом f/1.4 он идеально подходит для создания изображений с эффектным размытием фона и отличной передачей деталей. Этот объектив отличается высокой четкостью изображения, даже при съемке в условиях недостаточного освещения, и обеспечивает превосходное качество фотографий. Компактный дизайн делает его удобным в использовании и идеальным для повседневной съемки.
Вес — примерно 280 г;
Диаметр резьбы для фильтра — 58 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, небольшое изменение цвета резинок корпуса.
Комплектация: крышки, бленда.
Гарантия 14 дней.