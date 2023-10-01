Описание

Код товара: 135615

Тип объектива - телеобъектив

Фокусное расстояние - 500 мм

Диафрагма - F5.60

Минимальная диафрагма - F32

Крепление объектива - Nikon F (FX)

Стабилизация изображения - механизм подавления вибраций

Число элементов / групп элементов - 19 / 11

Число низкодисперсных элементов - 3

Число лепестков диафрагмы - 9 (скругленные)

Особенности - Защита от пыли и влаги (не погружать в воду), фторсодержащее покрытие передней линзы

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-. Потертости, царапинки на корпусе.

Крышка задняя, держатель для штатива.

Комплектация: Крышки, бленда. sn: 202191;

Гарантия 90 дней.