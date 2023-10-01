Объектив Nikon AF-S 500mm f/5.6E PF ED VR - с.н. 202191 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070615
Артикул : б/у-Nik 2023-10-004
Причина уценки:
Потертости, царапинки на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135615
Тип объектива - телеобъектив
Фокусное расстояние - 500 мм
Диафрагма - F5.60
Минимальная диафрагма - F32
Крепление объектива - Nikon F (FX)
Стабилизация изображения - механизм подавления вибраций
Число элементов / групп элементов - 19 / 11
Число низкодисперсных элементов - 3
Число лепестков диафрагмы - 9 (скругленные)
Особенности - Защита от пыли и влаги (не погружать в воду), фторсодержащее покрытие передней линзы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-. Потертости, царапинки на корпусе.
Крышка задняя, держатель для штатива.
Комплектация: Крышки, бленда. sn: 202191;
Гарантия 90 дней.