Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8 G (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072318
Артикул : б/у-Крд К 2023-12-19
Причина уценки:
Небольшие потёртости на золотистых надписях.
13 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137318
Тип объектива стандартный, Фиксированный фокус, фикс
Фокусное расстояние: постоянное
Байонет: Nikon F
Фокусное расстояние: 50 мм
Диафрагма: f/1.8
минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
размеры (DхL): 72x52.5 мм
вес: 185 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.
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