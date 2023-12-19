Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8 G (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072318 Артикул : б/у-Крд К 2023-12-19

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие потёртости на золотистых надписях. 13 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137318 Тип объектива стандартный, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние: постоянное

Байонет: Nikon F

Фокусное расстояние: 50 мм

Диафрагма: f/1.8

минимальное расстояние фокусировки 0.45 м

размеры (DхL): 72x52.5 мм

вес: 185 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация: крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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