Объектив Nikon AF-S 400mm f/2.8 G IF-ED VR - с.н. 202241 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069614
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n047
Причина уценки:
Следы эксплуатации потёртости до металла на корпусе, линзы чистые.
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Описание
Код товара: 134614
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 400 мм
Минимальное расстояние фокусировки 2.9 м
Функции
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора 6 град.мин
Максимальный угол обзора 10 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Линзы
Число групп элементов 11
Число элементов 14
Число низкодисперсных элементов 3
Размеры и вес
Диаметр 159.5 мм
Длина 368 мм
Вес 4620 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
#202241
Комплектация: задняя крышка, бленда, лапка, кейс.
Гарантия 90 дней.