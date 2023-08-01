Описание

Код товара: 134614

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 400 мм

Минимальное расстояние фокусировки 2.9 м

Функции

автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Минимальный угол обзора 6 град.мин

Максимальный угол обзора 10 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Линзы

Число групп элементов 11

Число элементов 14

Число низкодисперсных элементов 3

Размеры и вес

Диаметр 159.5 мм

Длина 368 мм

Вес 4620 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

#202241

Комплектация: задняя крышка, бленда, лапка, кейс.

Гарантия 90 дней.