Объектив Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076325
Артикул : б/у-РнД К 2024-06-11
Причина уценки:
Без дефектов. Лёгкие бытовые загрязнения.
14 000 ₽
Гарантия 90 дней
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