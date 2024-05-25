Объектив Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075955
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-25/1
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива стандартный, широкоугольный, Широкоугольный объектив, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Число групп элементов 6
Число элементов 8
Диаметр 52 мм
Длина 52.5 мм
Вес 200 г
Код товара: 140955
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Комплектация: Объектив, бленда, передняя и задняя крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.