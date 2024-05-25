Объектив Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075955 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-25/1

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Описание Тип объектива стандартный, широкоугольный, Широкоугольный объектив, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Число групп элементов 6

Число элементов 8

Диаметр 52 мм

Длина 52.5 мм

Вес 200 г Код товара: 140955

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Комплектация: Объектив, бленда, передняя и задняя крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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