Объектив Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073433 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-14/03

<











>







Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации, нет байонетной крышки 15 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 138433 Тип объектива стандартный, широкоугольный, Фиксированный фокус Фокусное расстояние постоянное Мин. фокусное расстояние 35 мм Макс. фокусное расстояние 35 мм Кратность зума 19.4x Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м Особенности Минимальный угол обзора 44 град.мин Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- # 2957240 Комплектация: объектив, передняя крышка Гарантия 90 дней. ----- Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE», по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут. Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.