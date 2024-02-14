Объектив Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073433
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-14/03
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, нет байонетной крышки
15 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138433
Тип объектива стандартный, широкоугольный, Фиксированный фокус
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 35 мм
Макс. фокусное расстояние 35 мм
Кратность зума 19.4x
Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Особенности
Минимальный угол обзора 44 град.мин
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 2957240
Комплектация: объектив, передняя крышка
Гарантия 90 дней.
-----
Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,
по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,
от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.