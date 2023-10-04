Описание

Снимки оживленной улицы или сюжеты из путешествий. Потрясающие портреты. Разносторонние возможности объектива AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G делают его первым выбором для любого фотографа, снимающего в формате DX, независимо от уровня его мастерства.

Объектив AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G создает угол зрения, аналогичный углу 50-мм объектива полнокадровой фотокамеры. Построение кадра при съемке фотографий и видеороликов выглядит естественно, поскольку вы снимаете с таким же углом зрения, как у обычного невооруженного глаза, если смотреть прямо перед собой. Вам не придется подходить слишком близко или отходить слишком далеко для съемки объекта вместе с частью его окружения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины, изменения цвета резинок, пыль в корпусе.

Комплектация: крышки, коробка.

Гарантия 14 дней.