Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070575
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-04
Причина уценки:
Мелкие царапины, изменения цвета резинок, пыль в корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Снимки оживленной улицы или сюжеты из путешествий. Потрясающие портреты. Разносторонние возможности объектива AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G делают его первым выбором для любого фотографа, снимающего в формате DX, независимо от уровня его мастерства.
Объектив AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G создает угол зрения, аналогичный углу 50-мм объектива полнокадровой фотокамеры. Построение кадра при съемке фотографий и видеороликов выглядит естественно, поскольку вы снимаете с таким же углом зрения, как у обычного невооруженного глаза, если смотреть прямо перед собой. Вам не придется подходить слишком близко или отходить слишком далеко для съемки объекта вместе с частью его окружения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины, изменения цвета резинок, пыль в корпусе.
Комплектация: крышки, коробка.
Гарантия 14 дней.