Объектив Nikon AF-S 35mm 1:1.8 G (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073501 Артикул : б/у-РнД К 2024-02-17

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Описание Код товара: 138501 Байонет: Nikon F (FX)

Фокусное расстояние: 35 мм

Относительное отверстие: 1/1.8

Минимальная диафрагма: 1/16

Минимальная дистанция фокусировки: 0.25 м

Угол поля зрения: FX: 63°, DX: 44°

Конструкция объектива: 11 элементов в 8 группах (1 линза из стекла ED, 1 асферическая линза)

Диаметр светофильтра: 58 мм

Физические характеристики

Вес: 305 г

Размеры: 72 х 71.5 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4, есть небольшие зарапины на передней линзе, влияния на качество не замечено.

Комплектация: передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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