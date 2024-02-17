Объектив Nikon AF-S 35mm 1:1.8 G (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073501
Артикул : б/у-РнД К 2024-02-17
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Описание
Код товара: 138501
Байонет: Nikon F (FX)
Фокусное расстояние: 35 мм
Относительное отверстие: 1/1.8
Минимальная диафрагма: 1/16
Минимальная дистанция фокусировки: 0.25 м
Угол поля зрения: FX: 63°, DX: 44°
Конструкция объектива: 11 элементов в 8 группах (1 линза из стекла ED, 1 асферическая линза)
Диаметр светофильтра: 58 мм
Физические характеристики
Вес: 305 г
Размеры: 72 х 71.5 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, есть небольшие зарапины на передней линзе, влияния на качество не замечено.
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.