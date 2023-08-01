Объектив Nikon AF-S 300mm f/4E PF ED VR - с.н. 201264 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069612
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n045
Причина уценки:
Потертости на корпусе
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Описание
Код товара: 134612
С этим объективом формата FX с фокусным расстоянием 300 мм расстояние не будет препятствием для съемки. Это первая модель NIKKOR с байонетом F, оснащенная фазовой линзой Френеля, что позволяет получить сочетание компактной конструкции, большого фокусного расстояния и высокого качества изображения.
Эта модель порадует вас компактными размерами и позволит с легкостью создать отличную композицию. Объектив хорошо подходит для съемки спортивных соревнований и дикой природы, может использоваться для создания фотоотчетов о путешествиях или детализированных портретов крупным планом.
Комбинация максимальной диафрагмы f/4, фокусного расстояния 300 мм и эффективной технологии подавления вибраций (VR) обеспечивает великолепный результат даже при съемке в сложных условиях. Применение в конструкции фазовой линзы Френеля (PF) позволило существенно уменьшить размер и вес объектива, а фторсодержащее покрытие продлевает его срок службы и гарантирует надежную работу, защищая от воздействия воды, пыли и грязи.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( потертости на корпусе)
Комплектация: Крышка передняя, задняя.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.