Описание

Код товара: 134612

С этим объективом формата FX с фокусным расстоянием 300 мм расстояние не будет препятствием для съемки. Это первая модель NIKKOR с байонетом F, оснащенная фазовой линзой Френеля, что позволяет получить сочетание компактной конструкции, большого фокусного расстояния и высокого качества изображения.

Эта модель порадует вас компактными размерами и позволит с легкостью создать отличную композицию. Объектив хорошо подходит для съемки спортивных соревнований и дикой природы, может использоваться для создания фотоотчетов о путешествиях или детализированных портретов крупным планом.

Комбинация максимальной диафрагмы f/4, фокусного расстояния 300 мм и эффективной технологии подавления вибраций (VR) обеспечивает великолепный результат даже при съемке в сложных условиях. Применение в конструкции фазовой линзы Френеля (PF) позволило существенно уменьшить размер и вес объектива, а фторсодержащее покрытие продлевает его срок службы и гарантирует надежную работу, защищая от воздействия воды, пыли и грязи.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( потертости на корпусе)

Комплектация: Крышка передняя, задняя.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.