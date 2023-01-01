Объектив Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
Код товара : УТ-00003428
Артикул : JAA342DA
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Относительное отверстие
1:4
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
1.4 м
Угол поля зрения
8°10'
Конструкция объектива
16 элементов в 10 группах (1 ED, 1 линза Френеля)
Физические характеристики
Вес
755 г
Размеры товара
89 х 147.5 мм
Комплектация
Комплектация
чехол Lens Case CL-M3, бленда HB-73, крышка объектива LC-77, крышка объектива LF-4
Описание
Мощный телеобъектив с фокусным расстоянием 300 мм и максимальной диафрагмой f/4 (450 мм при использовании зеркальной фотокамеры Nikon формата DX).
Фазовая линза Френеля обеспечивает компактность корпуса и великолепные оптические характеристики модели. Использование в конструкции фазовой линзы Френеля (PF) позволило уменьшить размер и вес объектива без ущерба для качества изображений.
Система подавления вибраций (VR) с режимом SPORT. Функция VR минимизирует эффект дрожания фотокамеры и позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем обычно.¹ Режим VR SPORT обеспечивает резкость изображения в видоискателе при съемке быстро движущихся объектов и позволяет выполнять непрерывную съемку с такой же частотой кадров с уменьшенной задержкой срабатывания затвора, как и при выключенной функции VR.
Великолепные оптические характеристики, в частности благодаря нанокристаллическому покрытию Nano Crystal Coat, которое эффективно уменьшает двоение изображения и блики, обеспечивая получение более четких и контрастных изображений. Элемент из стекла ED со сверхнизким рассеиванием уменьшает хроматическую аберрацию.
Электромагнитная диафрагма обеспечивает точность экспозиции и выбор одинаковых значений при замере во время высокоскоростной непрерывной съемки.
Фторсодержащее покрытие надежно защищает конструкцию от воздействия воды, пыли и грязи без ущерба для качества изображений. Данное покрытие повышает долговечность объектива и позволяет с легкостью очистить стекло, не повредив поверхность.
Минимальное расстояние фокусировки 1,4 м.
Переходное кольцо для штатива RT-1 (приобретается дополнительно) обеспечивает свободное вращение объектива для плавного перехода между вертикальным и горизонтальным форматами.