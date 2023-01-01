Мощный телеобъектив с фокусным расстоянием 300 мм и максимальной диафрагмой f/4 (450 мм при использовании зеркальной фотокамеры Nikon формата DX).

Фазовая линза Френеля обеспечивает компактность корпуса и великолепные оптические характеристики модели. Использование в конструкции фазовой линзы Френеля (PF) позволило уменьшить размер и вес объектива без ущерба для качества изображений.

Система подавления вибраций (VR) с режимом SPORT. Функция VR минимизирует эффект дрожания фотокамеры и позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем обычно.¹ Режим VR SPORT обеспечивает резкость изображения в видоискателе при съемке быстро движущихся объектов и позволяет выполнять непрерывную съемку с такой же частотой кадров с уменьшенной задержкой срабатывания затвора, как и при выключенной функции VR.

Великолепные оптические характеристики, в частности благодаря нанокристаллическому покрытию Nano Crystal Coat, которое эффективно уменьшает двоение изображения и блики, обеспечивая получение более четких и контрастных изображений. Элемент из стекла ED со сверхнизким рассеиванием уменьшает хроматическую аберрацию.

Электромагнитная диафрагма обеспечивает точность экспозиции и выбор одинаковых значений при замере во время высокоскоростной непрерывной съемки.

Фторсодержащее покрытие надежно защищает конструкцию от воздействия воды, пыли и грязи без ущерба для качества изображений. Данное покрытие повышает долговечность объектива и позволяет с легкостью очистить стекло, не повредив поверхность.

Минимальное расстояние фокусировки 1,4 м.

Переходное кольцо для штатива RT-1 (приобретается дополнительно) обеспечивает свободное вращение объектива для плавного перехода между вертикальным и горизонтальным форматами.