Объектив Nikon AF-S 300mm f/2.8G IF ED VR II - с.н. 206011 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069611
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n044
Причина уценки:
Следы эксплуатации, на корпусе потёртости до металла, линзы чистые.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134611
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 300 мм
Минимальное расстояние фокусировки 2.3 м
Функции
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора 8.1 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Линзы
Число групп элементов 8
Число элементов 11
Число низкодисперсных элементов 3
Размеры и вес
Диаметр 124 мм
Длина 267.5 мм
Вес 2900 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
#206011
Комплектация: Задняя крышка, чехол на переднюю линзу, бленда, лапка.
Гарантия 90 дней.