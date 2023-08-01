Описание

Код товара: 134611

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 300 мм

Минимальное расстояние фокусировки 2.3 м

Функции

автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Минимальный угол обзора 8.1 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Линзы

Число групп элементов 8

Число элементов 11

Число низкодисперсных элементов 3

Размеры и вес

Диаметр 124 мм

Длина 267.5 мм

Вес 2900 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

#206011

Комплектация: Задняя крышка, чехол на переднюю линзу, бленда, лапка.

Гарантия 90 дней.