Описание

Код товара: 136313

Байонет объектива: Nikon F

Диаметр резьбы: 62

Светосила: 3.5-4.5

Страна производитель: Japan

Производитель: Nikon Corp., Japan

Год выпуска: 1986

Вес: 530

Nikon 28-85mm f/3.5-4.5 Zoom-Nikkor.

Nikon Nikkor 28-85 mm f/ 3.5-4.5 Ai-S - штатный объектив с переменным фокусным расстоянием для фотоаппаратов системы Nikon F.

- Фокус: ручная фокусировка

- Система: Nikon F (FX, DX)

- Оптическая схема: 15 элементов в 11 группах

- Диафрагма 7-лепестковая

- Минимальная дистанция фокусировки(м): 0.8

В макро-режиме дистанция минимальной фокусировки сокращается до 0.23 м, при этом достигается масштаб 1:3.4.

Состояние: незначительные следы эксплуатации;

Комплектация: крышки; 261171;

Гарантия 14 дней.