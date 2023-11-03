Объектив Nikon 28-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071313
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-03
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136313
Байонет объектива: Nikon F
Диаметр резьбы: 62
Светосила: 3.5-4.5
Страна производитель: Japan
Производитель: Nikon Corp., Japan
Год выпуска: 1986
Вес: 530
Nikon 28-85mm f/3.5-4.5 Zoom-Nikkor.
Nikon Nikkor 28-85 mm f/ 3.5-4.5 Ai-S - штатный объектив с переменным фокусным расстоянием для фотоаппаратов системы Nikon F.
- Фокус: ручная фокусировка
- Система: Nikon F (FX, DX)
- Оптическая схема: 15 элементов в 11 группах
- Диафрагма 7-лепестковая
- Минимальная дистанция фокусировки(м): 0.8
В макро-режиме дистанция минимальной фокусировки сокращается до 0.23 м, при этом достигается масштаб 1:3.4.
Состояние: незначительные следы эксплуатации;
Комплектация: крышки; 261171;
Гарантия 14 дней.