Объектив Nikon AF-S 24mm f/1.8G ED - с.н. 205242 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069609
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n042
Причина уценки:
Потертости на корпусе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 134609
Светосильный объектив формата FX с фиксированным фокусным расстоянием 24 мм. Благодаря максимальной диафрагме f/1,8 этот светосильный сверхширокоугольный объектив позволяет с легкостью снимать динамичные сюжеты и создавать изображения с эффектом полного присутствия.
Универсальная модель AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED отлично подходит для съемки живописных ландшафтов, величественных зданий, детализированных городских пейзажей и просторных интерьеров.
Используя светосильный объектив с диафрагмой f/1,8, можно без труда получить кадры с малой глубиной резко изображаемого пространства и мягкой размытостью заднего плана. Он позволяет снимать резкие изображения даже в условиях недостаточного освещения. Небольшое минимальное расстояние фокусировки (всего 0,23 м) открывает дополнительные возможности для съемки. А благодаря легкому компактному корпусу эту модель удобно брать с собой в поездки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - (Потертости на корпусе)
Комплектация: Крышка передняя, задняя.
Гарантия 90 дней.
-----
Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.