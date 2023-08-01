Светосильный объектив формата FX с фиксированным фокусным расстоянием 24 мм. Благодаря максимальной диафрагме f/1,8 этот светосильный сверхширокоугольный объектив позволяет с легкостью снимать динамичные сюжеты и создавать изображения с эффектом полного присутствия.

Универсальная модель AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED отлично подходит для съемки живописных ландшафтов, величественных зданий, детализированных городских пейзажей и просторных интерьеров.

Используя светосильный объектив с диафрагмой f/1,8, можно без труда получить кадры с малой глубиной резко изображаемого пространства и мягкой размытостью заднего плана. Он позволяет снимать резкие изображения даже в условиях недостаточного освещения. Небольшое минимальное расстояние фокусировки (всего 0,23 м) открывает дополнительные возможности для съемки. А благодаря легкому компактному корпусу эту модель удобно брать с собой в поездки.