Описание

Код товара: 138925

NIKKOR 24/1.4 AF-S G ED - профессиональный широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием (24 мм) и высокой постоянной светосилой (f/1.4). Оптическая система объектива состоит из 12 элементов в 10 группах и включает 2 элемента из стекла ED с нанокристаллическим покрытием. Элементы со сверхнизкой дисперсией ED обеспечивают высокую резкость и эффективно минимизируют хроматические аберрации. Нанокристаллическое покрытие линз гарантирует эффективное подавление бликов и ореола при солнечном свете или другом ярком освещении, а скругленные лепестки диафрагмы позволяют добиться красивого размытого заднего фона.

Объектив имеет максимально большую диафрагму f/1,4, которая позволяет производить съемку в условиях недостаточного освещения. Быстрая и бесшумная работа фокусировки реализована с применением волнового привода (SWM). Данный объектив подходит для фотокамер Nikon формата FX и DX (эквивалентное фокусное расстояние составит - 36 мм).

Объектив имеет герметичный корпус из магниевого сплава, байонет которого оснащен резиновым уплотнителем, что гарантирует надежную защиту от попадания пыли и влаги и позволяет вести фотосъемку практически в любых погодных условиях.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования

Комплектация: крышки, бленда; 218773;

Гарантия 14 дней.