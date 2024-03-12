Объектив Nikon AF-S 24mm f/1.4G ED N (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073925
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138925
NIKKOR 24/1.4 AF-S G ED - профессиональный широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием (24 мм) и высокой постоянной светосилой (f/1.4). Оптическая система объектива состоит из 12 элементов в 10 группах и включает 2 элемента из стекла ED с нанокристаллическим покрытием. Элементы со сверхнизкой дисперсией ED обеспечивают высокую резкость и эффективно минимизируют хроматические аберрации. Нанокристаллическое покрытие линз гарантирует эффективное подавление бликов и ореола при солнечном свете или другом ярком освещении, а скругленные лепестки диафрагмы позволяют добиться красивого размытого заднего фона.
Объектив имеет максимально большую диафрагму f/1,4, которая позволяет производить съемку в условиях недостаточного освещения. Быстрая и бесшумная работа фокусировки реализована с применением волнового привода (SWM). Данный объектив подходит для фотокамер Nikon формата FX и DX (эквивалентное фокусное расстояние составит - 36 мм).
Объектив имеет герметичный корпус из магниевого сплава, байонет которого оснащен резиновым уплотнителем, что гарантирует надежную защиту от попадания пыли и влаги и позволяет вести фотосъемку практически в любых погодных условиях.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования
Комплектация: крышки, бленда; 218773;
Гарантия 14 дней.