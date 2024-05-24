Объектив Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075898
Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-24
Причина уценки:
незначительные бытовые загрязнения
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
байонет: Nikon F
тип объектива: стандартный
фокусное расстояние: переменное
автоматическая фокусировка
мин. фокусное расстояние: 24 мм
макс. фокусное расстояние: 70 мм
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии: 2.80
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии: 2.80
функции: автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка, бленда, чехол
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.