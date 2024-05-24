Объектив Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075898 Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-24

<











>







Задать вопрос Причина уценки: незначительные бытовые загрязнения Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

Задать вопрос

Описание байонет: Nikon F тип объектива: стандартный фокусное расстояние: переменное автоматическая фокусировка мин. фокусное расстояние: 24 мм макс. фокусное расстояние: 70 мм Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии: 2.80 Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии: 2.80 функции: автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F) Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка, бленда, чехол Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.