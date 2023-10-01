Описание

Код товара: 135616

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)

Фокус: Автофокус

Система: Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX)

Год начала производства: 2007

Оптическая схема: 15 элементов в 11 группах

Особенности: Ультразвуковой мотор

- фокусное расстояние с диапазоном значений от 24мм до 70мм (эквивалент при работе с фотоаппаратами, имеющими формат DX: от 36 до 105 мм);

- инновационное нанокристаллическое покрытие для устранения бликов и раздвоений;

- стильная и тонкая оправа объектива имеет легкий вес, но является надежной;

- тихий ультразвуковой мотор (SWM) для комфортной работы автофокуса;

- стекло низкой дисперсии для предотвращения нежелательных оптических эффектов;

- минимальным расстоянием для фотосъемки является дистанция в 38см;

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-. Потертости, царапины на корпусе, деформация резинки фокусировочного кольца, кольцо зумирования имеет долее тугой ход в диапазоне фокусных расстояний от 35mm до 50mm, данная особенность усиливается от 50mm до 70mm. Пыль внутри присутствует.

Комплектация: задняя крышка, бленда. sn:642011;

Гарантия 90 дней.