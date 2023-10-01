Объектив Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED - с.н. 642011 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070616
Артикул : б/у-Nik 2023-10-005
Причина уценки:
Потертости, царапины на корпусе, деформация резинки фокусировочного кольца, кольцо зумирования имеет долее тугой ход в диапазоне фокусных расстояний от 35mm до 50mm, данная особенность усиливается от 50mm до 70mm. Пыль внутри присутствует.
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Описание
Код товара: 135616
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)
Фокус: Автофокус
Система: Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX)
Год начала производства: 2007
Оптическая схема: 15 элементов в 11 группах
Особенности: Ультразвуковой мотор
- фокусное расстояние с диапазоном значений от 24мм до 70мм (эквивалент при работе с фотоаппаратами, имеющими формат DX: от 36 до 105 мм);
- инновационное нанокристаллическое покрытие для устранения бликов и раздвоений;
- стильная и тонкая оправа объектива имеет легкий вес, но является надежной;
- тихий ультразвуковой мотор (SWM) для комфортной работы автофокуса;
- стекло низкой дисперсии для предотвращения нежелательных оптических эффектов;
- минимальным расстоянием для фотосъемки является дистанция в 38см;
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-. Потертости, царапины на корпусе, деформация резинки фокусировочного кольца, кольцо зумирования имеет долее тугой ход в диапазоне фокусных расстояний от 35mm до 50mm, данная особенность усиливается от 50mm до 70mm. Пыль внутри присутствует.
Комплектация: задняя крышка, бленда. sn:642011;
Гарантия 90 дней.