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Объектив Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 3) (б/у)

  • AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 3)
  • AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 3)
  • AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 3)
  • AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 3)
  • AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 3)
  • AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 3)
  • AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 3)
Код товара:УТ-00096064
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-06/02

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00096064

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Значительные следы эксплуатации. Резинки отклеиваются, обмотаны ниткой, внутри существенное количество пыли
Пробег: нет информации
S/n: 237727
Комплектация: Объектив, крышка задняя оригинал, бленда оригинал
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.