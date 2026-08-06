Объектив Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00096064
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-06/02
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаNikon F
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Код товара: УТ-00096064
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Значительные следы эксплуатации. Резинки отклеиваются, обмотаны ниткой, внутри существенное количество пыли
Пробег: нет информации
S/n: 237727
Комплектация: Объектив, крышка задняя оригинал, бленда оригинал
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.