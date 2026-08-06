Объектив Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00096064 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-06/02 Код товара: УТ-00096064 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-06/02 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00096064 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Значительные следы эксплуатации. Резинки отклеиваются, обмотаны ниткой, внутри существенное количество пыли

Пробег: нет информации

S/n: 237727

Комплектация: Объектив, крышка задняя оригинал, бленда оригинал

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00096064 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Значительные следы эксплуатации. Резинки отклеиваются, обмотаны ниткой, внутри существенное количество пыли

Пробег: нет информации

S/n: 237727

Комплектация: Объектив, крышка задняя оригинал, бленда оригинал

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.