Описание

Код товара: 134605

Профессиональный стандартный зум-объектив с быстрой диафрагмой и бесшумным ультразвуковым мотором, обеспечивающим быструю и тихую автофокусировку. Этот объектив, в котором для уменьшения раздвоений и бликов применяется нанокристаллическое покрытие, предназначен для цифровых фотокамер и обеспечивает такую же резкость изображения по всему кадру, как и объективы с постоянным фокусным расстоянием.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 - (Потертости на корпусе, тугой ход в диапазоне 35-50 mm)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, чехол.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.