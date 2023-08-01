Объектив Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED - с.н. 1135612 (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00069605
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n038
Причина уценки:
Потертости на корпусе, тугой ход в диапазоне 35-50 mm
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134605
Профессиональный стандартный зум-объектив с быстрой диафрагмой и бесшумным ультразвуковым мотором, обеспечивающим быструю и тихую автофокусировку. Этот объектив, в котором для уменьшения раздвоений и бликов применяется нанокристаллическое покрытие, предназначен для цифровых фотокамер и обеспечивает такую же резкость изображения по всему кадру, как и объективы с постоянным фокусным расстоянием.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 - (Потертости на корпусе, тугой ход в диапазоне 35-50 mm)
Комплектация: Крышка передняя, задняя, чехол.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.