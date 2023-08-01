Описание

Код товара: 134604

Общие характеристики

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 34.2 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 11

Число элементов 15

Число асферических элементов 3

Размеры и вес

Диаметр 83 мм

Длина 133 мм

Вес 900 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 1096571

Комплектация: Задняя крышка.

Гарантия 90 дней.