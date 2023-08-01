Объектив Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED, с.н. 1096571 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069604
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n037
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости на корпусе , на передней линзе несколько маленьких царапин.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134604
Общие характеристики
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 34.2 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 11
Число элементов 15
Число асферических элементов 3
Размеры и вес
Диаметр 83 мм
Длина 133 мм
Вес 900 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 1096571
Комплектация: Задняя крышка.
Гарантия 90 дней.