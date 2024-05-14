Описание

Код товара: 140608

Компактный универсальный зум-объектив с 5-кратным увеличением предназначен для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. Оснащен высококачественной оптикой, постоянной диафрагмой f/4 и универсальным фокусным расстоянием 24–120 мм. Система подавления вибраций второго поколения компании Nikon обеспечивает получение резких снимков даже в условиях недостаточного освещения, а нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat существенно уменьшает эффекты двоения изображения и блики. Прекрасное соотношение цены и качества для людей, серьезно занимающихся фотографией.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый ( незначительные потертости на корпусе, байонете)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения