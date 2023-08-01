Объектив Nikon AF-S 24-120mm f/4G ED VR - с.н. 62239026 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069602
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n035
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, нет передней крышки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 134602
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 120 мм
Кратность зума 5x
Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 20.2 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 13
Число элементов 17
Число асферических элементов 3
Число низкодисперсных элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 84 мм
Длина 103.5 мм
Вес 710 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 62239026
Комплектация: Задняя крышка.
Гарантия 90 дней.