Описание

Код товара: 134602

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 120 мм

Кратность зума 5x

Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 20.2 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 13

Число элементов 17

Число асферических элементов 3

Число низкодисперсных элементов 2

Размеры и вес

Диаметр 84 мм

Длина 103.5 мм

Вес 710 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 62239026

Комплектация: Задняя крышка.

Гарантия 90 дней.