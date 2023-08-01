Описание

Код товара: 135251

Универсальный зум-объектив AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR от Nikon охватывает полезный диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до короткого телефото и сохраняет максимальную диафрагму f/4 на всем диапазоне зуммирования. Этот стандартный зум разработан для камер FX-формата с байонетом F, однако его можно использовать и с DX матрицами, на которых он обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 36-180 мм.

Оптическая схема этого объектива состоит из 17 элементов в 13 группах. Три асферических элемента используются для уменьшения сферических аберраций и искажений для получения резкой картинки. Еще два элемента со сверхнизкой дисперсией снижают цветные окантовки и хроматические аберрации для обеспечения повышенной четкости и точной цветопередачи. Для индивидуальных элементов применены специальные Nano Crystal и Super Integrated покрытия, которые помогают подавлять внутренние отражения, блики и ореолы, что обеспечивает улучшение контраста и более точную цветопередачу в условиях сильного освещения.

Объектив получил систему оптической стабилизации VR II, которая помогает компенсировать дрожание камеры для более резкой и четкой картинки при съемке с рук в условиях низкого освещения.

Фирменный ультразвуковой мотор Silent Wave Motor обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку и функцию постоянной ручной фокусировки. В объективе используется система внутренней фокусировки, благодаря чему длина объектива остается постоянной при любом зуммировании.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-. Царапинки на передней линзе, пылинки внутри, потертости на корпусе.

Комплектация: передняя крышка. 62143932.

Гарантия 90 дней.