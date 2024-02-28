Объектив Nikon AF-S 24-120mm f/4G ED VR Nikkor (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073729
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/09
Причина уценки:
следы эксплуатации, небольшие царапинки на передней линзе
37 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138729
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Nikon F
Мин. фокусное расстояние
24 мм
Макс. фокусное расстояние
120 мм
Диафрагма
f/4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, небольшие царапинки на передней линзе
s\n: 62161168
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.
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