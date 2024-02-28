Объектив Nikon AF-S 24-120mm f/4G ED VR Nikkor (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073729 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/09

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, небольшие царапинки на передней линзе 37 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138729 Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Nikon F

Мин. фокусное расстояние

24 мм

Макс. фокусное расстояние

120 мм

Диафрагма

f/4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, небольшие царапинки на передней линзе

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: 62161168

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.

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