Объектив Nikon AF-S 24-120mm f/4G ED VR
Код товара : УТ-00070602
Артикул : @ JAA811DA
72 990 ₽
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Описание
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR - компактный зум-объектив, подходящий как к фотоаппаратам с полнокадровой матрицей (формат FX), так и DX-моделям (на последних фокусное расстояние составляет в эквиваленте 36-180 мм). В объективе установлен механизм оптической стабилизации VR II (второе поколение), обеспечивающий резкость при выдержках до 4 ступеней длиннее обычных. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает двоение изображения и блики. Бесшумный ультразвуковой мотор обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку. Резиновая прокладка вокруг байонета предотвращает попадение внутрь пыли и влаги. Хорошее соотношение цены и качества.