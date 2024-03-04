Объектив Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED N (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073800
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-04
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости;
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138800
Светосильный сверхширокоугольный объектив формата FX с фиксированным фокусным расстоянием 20 мм и максимальной диафрагмой f/1,8. Прекрасный выбор для фотографов, которым для создания творческих снимков требуется намного увеличить перспективу.
Его большая максимальная диафрагма f/1,8 позволяет получить малую глубину резко изображаемого пространства, равномерную размытость заднего плана и четкие снимки в условиях недостаточного освещения. Высококачественная оптика обеспечивает резкую прорисовку всех участков кадра и практически исключает вероятность искажений.
Превосходные оптические характеристики: два элемента из стекла ED и две асферические линзы позволяют создавать отличные четкие изображения. Искажения, возникающие при таком широкоугольном фокусном расстоянии, устранены исключительно точно. Большинство форм аберрации и искажений цвета эффективно сведено к минимуму.
Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat: повышает четкость изображения даже при освещении сзади, устраняя блики и эффект двоения.
Минимальное расстояние фокусировки: 0,2 м. Поэтому снимки можно делать непосредственно рядом с объектом, заполняя его изображением весь кадр.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости;
Комплектация: крышки, бленда; 205028;
Гарантия 14 дней.