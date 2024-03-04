Описание

Код товара: 138800

Светосильный сверхширокоугольный объектив формата FX с фиксированным фокусным расстоянием 20 мм и максимальной диафрагмой f/1,8. Прекрасный выбор для фотографов, которым для создания творческих снимков требуется намного увеличить перспективу.

Его большая максимальная диафрагма f/1,8 позволяет получить малую глубину резко изображаемого пространства, равномерную размытость заднего плана и четкие снимки в условиях недостаточного освещения. Высококачественная оптика обеспечивает резкую прорисовку всех участков кадра и практически исключает вероятность искажений.

Превосходные оптические характеристики: два элемента из стекла ED и две асферические линзы позволяют создавать отличные четкие изображения. Искажения, возникающие при таком широкоугольном фокусном расстоянии, устранены исключительно точно. Большинство форм аберрации и искажений цвета эффективно сведено к минимуму.

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat: повышает четкость изображения даже при освещении сзади, устраняя блики и эффект двоения.

Минимальное расстояние фокусировки: 0,2 м. Поэтому снимки можно делать непосредственно рядом с объектом, заполняя его изображением весь кадр.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости;

Комплектация: крышки, бленда; 205028;

Гарантия 14 дней.