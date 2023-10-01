Описание

Код товара: 135621

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 180 мм

Макс. фокусное расстояние 400 мм

Кратность зума 2.2x

Минимальное расстояние фокусировки 2 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 40.5 мм

Линзы

Число групп элементов 19

Число элементов 27

Число асферических элементов 1

Число низкодисперсных элементов 8

Размеры и вес

Диаметр 128 мм

Длина 363 мм

Вес 3500 г

Дополнительная информация встроенный телеконвертор 1,4x

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

# 202281

Состояние : 5-

Комплектация: задняя крышка, бленда, кофр

Гарантия 90 дней.