Объектив Nikon AF-S 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR - с.н. 202281 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070621
Артикул : б/у-Nik 2023-10-010
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135621
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 180 мм
Макс. фокусное расстояние 400 мм
Кратность зума 2.2x
Минимальное расстояние фокусировки 2 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 40.5 мм
Линзы
Число групп элементов 19
Число элементов 27
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 8
Размеры и вес
Диаметр 128 мм
Длина 363 мм
Вес 3500 г
Дополнительная информация встроенный телеконвертор 1,4x
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
# 202281
Состояние : 5-
Комплектация: задняя крышка, бленда, кофр
Гарантия 90 дней.