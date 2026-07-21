Объектив Nikon AF-S 18-70mm f/3.5-4.5 G IF ED (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00095621 Артикул: б/у-Крд 2026-07-21/3 Код товара: УТ-00095621 Артикул: б/у-Крд 2026-07-21/3 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара:160621 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3

S/n: 4130921

Комплектация: Обьектив , задняя крышка , коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Код товара:160621 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3

S/n: 4130921

Комплектация: Обьектив , задняя крышка , коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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