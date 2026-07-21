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Объектив Nikon AF-S 18-70mm f/3.5-4.5 G IF ED (состояние 3) (б/у)

  • AF-S 18-70mm f/3.5-4 G IF ED (состояние 3)
  • AF-S 18-70mm f/3.5-4 G IF ED (состояние 3)
  • AF-S 18-70mm f/3.5-4 G IF ED (состояние 3)
  • AF-S 18-70mm f/3.5-4 G IF ED (состояние 3)
  • AF-S 18-70mm f/3.5-4 G IF ED (состояние 3)
  • AF-S 18-70mm f/3.5-4 G IF ED (состояние 3)
  • AF-S 18-70mm f/3.5-4 G IF ED (состояние 3)
Код товара:УТ-00095621
Артикул:б/у-Крд 2026-07-21/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара:160621

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3
S/n: 4130921
Комплектация: Обьектив , задняя крышка , коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.