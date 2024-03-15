Объектив Nikon AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074123
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-15
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Гарантия 14 дней
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Описание
Nikon AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX - это компактный и универсальный объектив, предназначенный специально для камер формата DX (камер с «кроп-матрицами»). Это превосходный выбор для тех, кто ищет универсальный объектив с оптимальным сочетанием качества изображения, портативности и доступности.
Преимущества:
Фокусное расстояние: Объектив предлагает переменное фокусное расстояние от 18 мм до 55 мм, что делает его идеальным для съемки пейзажей, портретов, уличных сцен и общей фотографии.
Оптическая стабилизация изображения: Встроенная технология VR (Vibration Reduction) помогает уменьшить влияние дрожания камеры, что особенно полезно при съемке на больших фокусных расстояниях или в условиях недостаточного освещения.
Качество изображения: Оптическая конструкция объектива обеспечивает четкость и высокое качество изображений на протяжении всего диапазона фокусировки.
Бесшумный и быстрый автофокус: Система автофокусировки Silent Wave Motor (SWM) обеспечивает плавное и бесшумное фокусирование, что особенно важно при съемке видео или работы в условиях, требующих тишины.
Компактный дизайн: Легкий вес и компактные размеры делают этот объектив удобным для переноски и использования в повседневной фотографии.
Многогранный функционал: Отличный выбор для начинающих фотографов и энтузиастов, объектив Nikon AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX обеспечивает надежное качество и широкий спектр возможностей.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.