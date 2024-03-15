Описание

Nikon AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX - это компактный и универсальный объектив, предназначенный специально для камер формата DX (камер с «кроп-матрицами»). Это превосходный выбор для тех, кто ищет универсальный объектив с оптимальным сочетанием качества изображения, портативности и доступности.



Преимущества:

Фокусное расстояние: Объектив предлагает переменное фокусное расстояние от 18 мм до 55 мм, что делает его идеальным для съемки пейзажей, портретов, уличных сцен и общей фотографии.

Оптическая стабилизация изображения: Встроенная технология VR (Vibration Reduction) помогает уменьшить влияние дрожания камеры, что особенно полезно при съемке на больших фокусных расстояниях или в условиях недостаточного освещения.

Качество изображения: Оптическая конструкция объектива обеспечивает четкость и высокое качество изображений на протяжении всего диапазона фокусировки.

Бесшумный и быстрый автофокус: Система автофокусировки Silent Wave Motor (SWM) обеспечивает плавное и бесшумное фокусирование, что особенно важно при съемке видео или работы в условиях, требующих тишины.

Компактный дизайн: Легкий вес и компактные размеры делают этот объектив удобным для переноски и использования в повседневной фотографии.

Многогранный функционал: Отличный выбор для начинающих фотографов и энтузиастов, объектив Nikon AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX обеспечивает надежное качество и широкий спектр возможностей.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.