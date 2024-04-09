Объектив Nikon AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074816
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-09
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139816
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR – это компактный зум-объектив с байонетом F для цифровых зеркальных фотокамер Nikon формата DX.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние: 18-55 мм (эквивалент 27-82.5 мм на полнокадровой камере)
Максимальная диафрагма: f/3.5-5.6
Минимальная диафрагма: f/22-36
Угол зрения: 76°–28°50′
Минимальная дистанция фокусировки: 0,28 м
Вес: 200 г
Размер фильтра: 58 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз;
Комплектация: крышка задняя; 54428398;
Гарантия 14 дней.