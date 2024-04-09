Описание

Код товара: 139816

Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR – это компактный зум-объектив с байонетом F для цифровых зеркальных фотокамер Nikon формата DX.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 18-55 мм (эквивалент 27-82.5 мм на полнокадровой камере)

Максимальная диафрагма: f/3.5-5.6

Минимальная диафрагма: f/22-36

Угол зрения: 76°–28°50′

Минимальная дистанция фокусировки: 0,28 м

Вес: 200 г

Размер фильтра: 58 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз;

Комплектация: крышка задняя; 54428398;

Гарантия 14 дней.