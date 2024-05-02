Объектив Nikon AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G II ED DX (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075394
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-02
Причина уценки:
незначительные царапины и потёртости, загрязнения и износ резинки корпуса.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140394
Nikon AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G II ED DX
Исключительно компактный и легкий объектив с переменным фокусным расстоянием и высококачественными линзами, разработанный специально для цифровых зеркальных фотокамер Nikon с матрицей формата DX. Возможность трехкратного увеличения обеспечивает превосходную съемку в любой ситуации.
Фокусное расстояние 18–55 мм
Максимальная диафрагма f/3,5–5,6
Минимальная диафрагма f/22–38
Конструкция объектива 7 элементов в 5 группах (включая 1 элемент из стекла ED и 1 асферическую линзу)
Угол зрения 76°–28°50'
Минимальное расстояние фокусировки 0,28 м (во всем диапазоне фокусных расстояний)
Число лепестков диафрагмы 7 (скругленные)
Установочный размер фильтра 52 мм
Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива) Прибл. 70,5 x 74 мм
Вес Прибл. 205 г
Состояние: 4; незначительные царапины и потёртости, загрязнения и износ резинки корпуса.
Комплектация: 3285162.
Гарантия 90 дней.