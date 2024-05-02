Описание

Код товара: 140394

Nikon AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G II ED DX

Исключительно компактный и легкий объектив с переменным фокусным расстоянием и высококачественными линзами, разработанный специально для цифровых зеркальных фотокамер Nikon с матрицей формата DX. Возможность трехкратного увеличения обеспечивает превосходную съемку в любой ситуации.

Фокусное расстояние 18–55 мм

Максимальная диафрагма f/3,5–5,6

Минимальная диафрагма f/22–38

Конструкция объектива 7 элементов в 5 группах (включая 1 элемент из стекла ED и 1 асферическую линзу)

Угол зрения 76°–28°50'

Минимальное расстояние фокусировки 0,28 м (во всем диапазоне фокусных расстояний)

Число лепестков диафрагмы 7 (скругленные)

Установочный размер фильтра 52 мм

Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива) Прибл. 70,5 x 74 мм

Вес Прибл. 205 г

Состояние: 4; незначительные царапины и потёртости, загрязнения и износ резинки корпуса.

Комплектация: 3285162.

Гарантия 90 дней.