Описание

Популярный зум-объектив с высококачественной оптикой, предназначенный для использования с зеркальными фотокамерами Nikon формата DX. Возможность трехкратного зуммирования обеспечивает превосходную съемку в любой ситуации. Объектив оснащен бесшумным ультразвуковым мотором (SWM), который является эксклюзивной разработкой Nikon и обеспечивает бесшумную автофокусировку.

Этот объектив обладает популярным диапазоном фокусного расстояния от 18 до 55 мм, идеальным для различных видов съемки, от повседневных снимков до пейзажей. Система подавления вибраций (VR) обеспечивает стабильность съемки, позволяя использовать более длительные выдержки. Оптика высокого качества, специально разработанная для фотокамер Nikon формата DX, включает асферические линзы, которые уменьшают оптические искажения, обеспечивая четкие и контрастные изображения.

Фокусное расстояние: 18–55 мм;

Максимальная диафрагма: f/3,5–5,6;

Минимальная диафрагма: f/22–36;

Конструкция объектива: 11 элементов в 8 группах (1 асферическая линза);

Угол зрения: 76°–28°50';

Минимальное расстояние фокусировки: 0,28 м (во всем диапазоне фокусных расстояний);

Максимальный коэффициент воспроизведения: 1/3,2;

Число лепестков диафрагмы: 7 (скругленные);

Установочный размер фильтра: 52 мм;

Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива): Прибл. 73 x 79,5 мм;

Вес: Прибл. 265 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, деформация декоративной накладки на передней линзе.

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.