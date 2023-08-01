Описание

Код товара: 134600

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)

Фокус: Автофокус

Система: Nikon F (FX, DX)

Год начала производства: 2013

Оптическая схема: 12 элементов в 8 группах (3As+2ED)

Особенности: Ультразвуковой мотор.

Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED - сверх широкоугольный объектив с переменным фокусным расстоянием для 35мм цифровых зеркальных камер Nikon F.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-. Следы эксплуатации, мелкие царапинки, потертости на корпусе.

Комплектация: крышки; 204062;

Гарантия 90 дней.