Объектив Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G - с.н. 204062 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069600
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n033
Причина уценки:
Следы эксплуатации, мелкие царапинки, потертости на корпусе. Микроцарапинки на передней линзе.
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Описание
Код товара: 134600
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)
Фокус: Автофокус
Система: Nikon F (FX, DX)
Год начала производства: 2013
Оптическая схема: 12 элементов в 8 группах (3As+2ED)
Особенности: Ультразвуковой мотор.
Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED - сверх широкоугольный объектив с переменным фокусным расстоянием для 35мм цифровых зеркальных камер Nikon F.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-. Следы эксплуатации, мелкие царапинки, потертости на корпусе.
Комплектация: крышки; 204062;
Гарантия 90 дней.