Объектив Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G с.н. 204060 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069599
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n032
Причина уценки:
Потертости на корпусе, байонете, нет переднего декоративного кольца
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134599
Этот широкоугольный зум-объектив NIKKOR позволяет приблизить объект съемки и при этом все уместить в кадре.
Минимальное фокусное расстояние данного объектива составляет 18 мм, а угол зрения — 100º, поэтому он идеально подходит для съемки красивых архитектурных комплексов и городских пейзажей с большим количеством деталей, а также для создания ярких снимков во время путешествий.
Благодаря исключительно высококачественной оптике и наличию эксклюзивного бесшумного ультразвукового мотора (SWM) от компании Nikon, который обеспечивает быструю, точную и бесшумную автофокусировку, этот объектив — отличный вариант для опытных фотографов-любителей.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, байонете, нет переднего декоративного кольца)
Комплектация: Крышка передняя, задняя.
Гарантия 90 дней.