Описание

Код товара: 134599

Этот широкоугольный зум-объектив NIKKOR позволяет приблизить объект съемки и при этом все уместить в кадре.

Минимальное фокусное расстояние данного объектива составляет 18 мм, а угол зрения — 100º, поэтому он идеально подходит для съемки красивых архитектурных комплексов и городских пейзажей с большим количеством деталей, а также для создания ярких снимков во время путешествий.

Благодаря исключительно высококачественной оптике и наличию эксклюзивного бесшумного ультразвукового мотора (SWM) от компании Nikon, который обеспечивает быструю, точную и бесшумную автофокусировку, этот объектив — отличный вариант для опытных фотографов-любителей.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, байонете, нет переднего декоративного кольца)

Комплектация: Крышка передняя, задняя.

Гарантия 90 дней.