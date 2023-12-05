Объектив Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00071930
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-05
Причина уценки:
новый, на гарантии до 24.10.24
41 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136930
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Nikon F
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Макс. фокусное расстояние
35 мм
Диафрагма
f/3.5
Особенности
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: новый, на гарантии до 24.10.24
s\n:16304837
Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.
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